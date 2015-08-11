استجواب حاكم ولاية مكسيكية في مقتل مصور صحفي

قال حاكم مكسيكو سيتي، يوم الاثنين، إن خافيير دوارتي، حاكم ولاية فيراكروز المكسيكية، سيخضع للاستجواب في مقتل 5 أشخاص بينهم مصور صحفي بعاصمة البلاد في الآونة الأخيرة.

وأثار مقتل المصور "روبن إسبينوزا" و4 آخرين يوم 31 يوليو في شقة سكنية بوسط "مكسيكو سيتي" غضب المنظمات المدافعة عن حرية التعبير ونشطاء حقوق الإنسان.

كان إسبينوزا (31 عاماً) يعمل في مجلة بروسيزو الأسبوعية ووكالة كوارتوسكورو للتصوير وقد حاول الاحتماء بمكسيكو سيتي في وقت سابق من هذا الصيف قائلاً إنه يتعرض للتهديد في ولاية فيراكروز بشرق البلاد.

وقال حاكم مكسيكو سيتي "ميجيل انخيل مانسيرا" للصحفيين، يوم الاثنين، إنه أبلغ الحاكم "دوارتي" أنه بحاجة إلى أخذ أقوال مباشرة منه.

وفي خطوة نادرة في المكسيك ستسافر مجموعة محققين من مكتب المدعي العام بالمدينة إلى فيراكروز اليوم الثلاثاء إلى مكسيكو سيتي لأخذ أقوال دوارتي.

وفي رسالة إلى "مانسيرا" نشرت على موقع حكومة الولاية كتب "دوارتي" أن حكومته تخضع "للتصرف المطلق" للسلطات.

وأضاف: "سنقدم أي شيء…أي معلومات تطلب منا للإسهام في الكشف عن حادث القتل".

كانت "نادية فيرا" وهي ناشطة من فيراكروز قُتلت مع "إسبينوزا" قالت في تسجيل مصور نشر على الإنترنت في الآونة الأخيرة إن أي شيء يحدث لها أو لزملائها النشطاء سيكون خطأ "دوارتي" وحكومة الولاية.