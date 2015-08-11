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إيطالية تعثر على ابنتها بعد 70 عاما من ولادتها

11/8/2015

 

الحرب العالمية الثانية فرق بين الأم ونجلتها

عثرت إيطالية تبلغ 92 عاما على ابنتها الألمانية البالغة 71 عاما والتي فصلت عنها في نهاية الحرب العالمية الثانية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام ايطالية.

وكانت المرأة، وهي من شمال إيطاليا، أرسلت إلى ألمانيا للعمل وقد حملت من جندي ألماني متزوج في عام 1944.

وقد سحبت منها عائلة الأب الطفلة عند الولادة، وعادت الشابة الإيطالية إلى ديارها في نهاية الحرب من دون فقدان الأمل بالعثور يوما على طفلتها.

وكانت هذه الأخيرة تعلم أن والدتها إيطالية لكنها كانت تظن أنها توفيت لأن عائلة الأب لم تكن ترغب أن يلتقيا يوما.

لكن العام الماضي، ومع وفاة والدها، استعانت مارغو باخمان بمركز "إنترناشونال ترايسينغ سيرفيس" الألماني لتوثيق الحرب في محاولة للعثور على والدتها.

وبمساعدة الصليب الأحمر الإيطالي، اكتشف المركز أن الوالدة الإيطالية لا تزال على قيد الحياة, وقد التقت الامرأتان خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلدة نوفيلارا الإيطالية الصغيرة حيث تعيش الأم.

وروت مارغو باخمان لصحيفة "إيل كوتيديانو" المحلية "عندما بدأت الأبحاث لأعرف المزيد لم أكن أتصور أني سأتمكن من معانقة والدتي".

وأضافت المرأة السبعينية "والدي منعني من البحث عنها لكني بدأت بذلك بعد وفاته وبفضل دعم ابنتي الكبيرة".

وقالت لاورا باستيانيتو التي حضرت اللقاء بين الأم وابنتها "من النادر جدا أن تلتقي أم وابنتها بعد 71 عاما الأمر يحصل أكثر مع أشقاء وشقيقات لان عدد الذين عايشوا الحرب العالمية الثانية ولا يزالون على قيد الحياة قليل

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