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إعلان حالة الطوارئ واعتقال العشرات في احتجاجات فيرغسون

11/8/2015
 

إعلان حالة الطوارئ واعتقال العشرات في احتجاجات فيرجسون(رويترز)

اعتقل عشرات المحتجين بعدما عطلوا المرور على طريق سريع يبعد عدة كيلومترات عن مدينة فيرغسون بولاية ميزوري الأميركية خلال احتجاجات على إطلاق الشرطة النار على رجل أسود أعزل، مايكل براون، في 9 أغسطس 2014.

فيما أعلنت مقاطعة سانت لويس حالة الطوارئ بعد ليلة من الاضطرابات في المدينة بعد اتهام مراهق بإطلاق النار على ضباط شرطة. 

وأشار راديو سوا، اليوم الثلاثاء، إلى ان هذه الاحتجاجات جاءت بعد ساعات من إصابة رجل بجروح خطيرة في معركة بالأسلحة مع الشرطة. 

وفي بيان أعلن ستيف سينغر، مسؤول مقاطعة سانت لويس، أن شرطة المقاطعة ستتولى فورا "إدارة الطوارئ" في فيرغسون والمناطق المحيطة بها، تحسباً لاحتمال أن تلحق الاضطرابات أضراراً بالأشخاص والممتلكات. 

وجاء إعلان حالة الطوارئ بعد توجيه التهم للشاب تيرون هاريس (18 عاما) بالضلوع في إطلاق نار في فيرغسون  أول أمس الأحد بعد يوم من الاحتجاجات السلمية. 

ويتهم  هاريس بالاعتداء من الدرجة الأولى على ضابط شرطة، والقيام بعمل إجرامي مسلح على أو من سيارة، بحسب بيان شرطة المقاطعة، ولا يزال هاريس في المستشفى الاثنين بعد إصابته بجروح  . 

من جهة أخرى، اعتقل صحفي ويدعى ويسلي لوري (25 عاما) بعد أن طلبت منه الشرطة هو وصحفي آخر مغادرة مطعم  كان يستخدم كمكان  لتغطية المظاهرات. 

وقال رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة مارتن بارون في بيان إن توجيه اتهام لصحفي بالتعدي على ممتلكات الغير واعتراض ضابط أثناء تأدية وظيفة أمر مشين.

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