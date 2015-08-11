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إخلاء سبيل أبو العلا ماضي في قضية أحداث" بين السرايات"

11/8/2015

أبو العلا ماضي مع نجله ومحاميه

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار سامي بشر عبد السلام، إخلاء سبيل المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط المصري، بضمان محل إقامته بعد قبول الاستئناف المقام منه في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "بين السرايات" والتي وقعت فيها اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأهالي تلك المنطقة عام 2013.

وجاء قرار المحكمة بعدما قضى ماضي أقصى مدة للحبس الاحتياطي دون الإحالة للمحاكمة وهي عامين.

وأكد أحمد أبو العلا، نجل ماضي ومحاميه، للجزيرة مباشر, أن قرار إخلاء سبيل والده نهائي ولا يجوز الطعن عليه من قبل النيابة العامة, وأن والده سوف يغادر محبسة ويعود الى منزلة خلال  ساعات.

وكانت قوات الشرطة قد قامت بإلقاء القبض على ماضي، بصحبة نائب رئيس الحزب، المحامي عصام سلطان،  يوم 29 يوليو 2013، بإحدى الشقق السكنية، بمنطقة المقطم، شرق القاهرة، بزعم تورطهما في اتهامات متعلقة بإهانة القضاء، والتحريض على العنف.

المصدر : الجزيرة مباشر
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