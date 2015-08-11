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إحالة مرشد الإخوان للجنايات في قضية "فض رابعة"

11/8/2015
  مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع

قررت النيابة العامة في مصر إحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة، إلى محكمة جنايات القاهرة، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

يأتي ذلك قبل 3 أيام من حلول الذكرى السنوية الثانية لمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية من قبل قامت قوات الأمن المصرية  , حيث تجاوز عدد ضحايا الفض بحسب عدد من المنظمات الحقوقية 1500 ضحية

وقالت  النيابة العامة  في بيان لها الثلاثاء ،إن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام، كما ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تضمنت لائحة الاتهام ارتكاب جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة, تنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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