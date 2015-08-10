3.5 مليون مشاهد تابعوا حلقة الوداع لجون ستيوارت

اوباما خلال ظهوره في برنامج (ذا ديلي شو ) – رويترز

قالت شركة كوميدي سنترال أن عدد من تابعوا جون ستيوارت خلال حلقته الأخيرة من برنامج ( ذا ديلي شو ) بلغ نحو3.5 مليون مشاهد ، وهو ما يمثل ضعف الرقم المعتاد لمتابعي البرنامج الساخر، لكنه في الوقت ذاته أقل من الرقم القياسي الذي بلغ 3.6 مليون شخص شاهدوا البرنامج في أكتوبر 2008 خلال استضافته لباراك اوباما قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بأيام

وأشارت الشركة أيضا إلى أن هذه الحلقة عرضت على الإنترنت 100 مليون مرة اضافية.

وسيخلف ستيوارت في تقديم البرنامج الجنوب أفريقي " تريفور" مطلع شهر اكتوبر القادم ، وكان تريفور قد انضم الى فريق (ذا ديلي شو) نهاية العام الماضي.