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وفاة 21 شخصا وإصابة 66 آخرين في مصر بسبب موجة الحر

10/8/2015
 

قالت وزارة الصحة المصرية إن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في وفاة 21 من كبار السن وإصابة 66 بالإجهاد حتى أمس الأحد.

وقالت الوزارة في بيان – نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية – إن القاهرة سجلت 15 حالة وفاة و40 إصابة من بين اجمالي الحالات.

وأضافت ان باقي الحالات موزعة على محافظات القليوبية والدقهلية والبحر الأحمر وأسيوط وسوهاج والاقصر وقنا ومطروح.

وتابعت أن 29 حالة غادرت المستشفيات بعد تحسن أوضاعها الصحية فيما لا تزال باقي الحالات تحت العلاج والملاحظة.

وأهابت الوزارة في بيانها بالمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال باتباع الإجراءات الوقائية، في ضوء الارتفاع المسجل في درجات الحرارة وعدم التعرض المباشر للشمس وخاصة في أوقات الظهيرة.

وتجاوزت درجات الحرارة في مصر 40 درجة مئوية خلال الأيام القليلة الماضية.

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