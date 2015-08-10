البث الحي
منوعات

وزير العدل الليبي: لا انتهاكات بالسجون

10/8/2015

نفى وزير العدل الليبي "مصطفي القليب" وجود انتهاكات ممنهجة ضد السجناء في المؤسسات الإصلاحية والسجون.
وأشار خلال مؤتمر صحفي (الاثنين) بشأن أوضاع السجناء في سجن الهضبة، إلى أن الدولة ستضرب المتجاوزين بيد من حديد حال ثبوت وجود انتهاكات، وشدد على أن وزارة العدل تقدم الدعم اللازم للجهاز القضائي والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا.
تأتي تصريحات القليب بعد أيام من نشر فيديو يظهر تعرض الساعدي ابن الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي للتعذيب على يد عدد من مسؤولي سجن الهضبة في ليبيا.
وتابع وزير العدل الليبي أن أحــكــام الإعــدام الــصــادرة بــحـــق رمــوز نــظــام الـقـذاقـي لـيـست نـهـائـيـة، وهـنـاك طـعـن مازال ينظر أمـام القضاء.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)