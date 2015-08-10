وزير العدل الليبي: لا انتهاكات بالسجون

نفى وزير العدل الليبي "مصطفي القليب" وجود انتهاكات ممنهجة ضد السجناء في المؤسسات الإصلاحية والسجون.

وأشار خلال مؤتمر صحفي (الاثنين) بشأن أوضاع السجناء في سجن الهضبة، إلى أن الدولة ستضرب المتجاوزين بيد من حديد حال ثبوت وجود انتهاكات، وشدد على أن وزارة العدل تقدم الدعم اللازم للجهاز القضائي والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا.

تأتي تصريحات القليب بعد أيام من نشر فيديو يظهر تعرض الساعدي ابن الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي للتعذيب على يد عدد من مسؤولي سجن الهضبة في ليبيا.

وتابع وزير العدل الليبي أن أحــكــام الإعــدام الــصــادرة بــحـــق رمــوز نــظــام الـقـذاقـي لـيـست نـهـائـيـة، وهـنـاك طـعـن مازال ينظر أمـام القضاء.