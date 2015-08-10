نقابيون مصريون في الخارج يرفضون قانون الخدمة المدنية

احتجاجات ضد قانون الخدمة المدنية – رويترز

أعلن عدد من النقابيين المصريين المقيمين في الخارج رفضهم لقانون الخدمة المدنية الجديد لما تضمنه من نصوص تهدر حقوق ومكاسب العاملين المدنيين في الجهاز الإدارة للدولة من مختلف المهن, ولصدوره عن سلطة اغتصبت الحق في التشريع من الشعب و ميزت بين أبنائه

وأكد النقابيون في بيان لهم اليوم أن القانون صدر من حاكم فرد مستبد في غياب مجلس نيابي يمثل الشعب ولم يحترم هذا المستبد دستوره الذى استصدره بإجراءات معيبة.

كما أكدوا أن هذا القانون لم يتم عرضه على مجالس النقابات المهنية وفقا لما نص دستور 2014.

وأكد النقابيون أن القانون احتوى فى مادته الأولى على نص يشير إلى شغل المناصب بالكفاءة والجدارة دون أى معايير محددة تحول دون ممارسات تشوبها المحسوبية وعدم الموضوعية وفى مادته الثالثة هناك تعارض بين اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وبين النص الوارد فى المادة السادسة باختصاص مجلس الدولة دون غيره فى البت و ابداء الرأى فيما يتعلق بتفسير احكام القانون و الاختلاف عند تطبيقه .

وأشارت المادة الثامنة إلى قيام الجهات الإدارية بتدريب الشباب دون الالتزام بتعيينهم، فى حين أن نطاق تطبيق هذا القانون على الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة فقط، وليس من هم خارج الوظيفة العامة، وبالتالي وجود مثل هذه المادة فى القانون ليس لها محل وهو ما يؤشر ايضا على تخلى الدولة عن أى مسؤولية لها فى توفير فرص عمل للشباب .

وأوضح البيان ان المادة الثالثة عشرة تمثل عودة للمركزية، لأن الإعلان عن الوظائف سيكون مركزيا وشغل الوظائف سيكون من خلال امتحان ينفذه الجهاز ويشرف عليه الوزير المختص وهذا أيضا بشأن ما ورد بالمادة التاسعة عشرة، شغل الوظائف للإدارة العليا والتنفيذية.

وأكد البيان ان هذا القانون جعل الترقي بالاختيار من جهة الادارة العليا بنسبة 100% في ظل غياب معايير موضوعية و مناخ ادارى يتسم بالفساد .كما اعطى الحق لجهة العمل في فصل من يحصل على تقدير ضعيف لعامين متتاليين في تقرير الاداء وهو ما سيكون بابا مقننا لتسريح العاملين بالدولة .

من النقابيين الموقعين على البيان صابر أبو الفتوح رئيس لجنه القوى العاملة السابق بالبرلمان، وأحمد رامي نقيب صيادلة القليوبية وأمين صندوق النقابة العامة للصيادلة السابق، والدكتور أشرف طبل نقيب المعلمين بجنوب القليوبية .والمهندس ياسر سعد تاج الدين عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين, وعبد الله امام امين عام نقابة التجاريين بالشرقية, والمهندس أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للمهندسين, وياسر صديق وكيل نقابة مصممي الفنون التطبيقية سابقا. والمهندس . أحمد سمير عضو المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين (الشعب المعمارية) والدكتور محمد فتحي عبد الكريم عضو مجلس نقابة صيادلة مصر السابق، وعماد مخلوف أمين عام نقابة المعلمين في الفيوم سابقا وعبد الجواد طو?ن أمين عام نقابة المحامين بالغربية سابقاً.