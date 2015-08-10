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مصر: إحالة 10 متهمين للمفتى في قضية "خلية الظواهري"

10/8/2015

محمد الظواهري – رويترز

قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, بإحالة أوراق عشرة متهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية الظواهري" إذ ان أحد المتهمين شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة, وقررت المحكمة تحديد جلسة 27 سبتمبر القادم للنطق بالحكم علي الباقين.

وأكدت المحكمة أن محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة ليس من ضمن المحالين للمفتي.
 كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال 68 متهمًا، منهم 54 حاضرًا، و14 غيابيًا، إلى محكمة الجنايات بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وتوفي في الحجز أحد المتهمين الذين يحاكمون حضوريا وعددهم 52 متهما وهو نبيل المغربي الذي كان يوصف بأنه أقدم سجين في قضية عنف في مصر.

وأفرج عن الظواهري بعد  ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك ثم ألقي القبض عليه في أغسطس آب 2013 بعد إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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