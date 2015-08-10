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مسئول أمني: امرأتان أطلقتا النار على قنصلية أمريكا بإسطنبول

10/8/2015

القنصلية الأمريكية في اسطنبول – (الأناضول)

قال مسؤولون أمنيون أتراك، إن من أطلق النار على القنصلية الأمريكية في اسطنبول، صباح اليوم الإثنين، هما امرأتان تنتميان إلى جبهة "حزب التحرير الشعبي الثوري" الإرهابي.

وأوضح المسؤولون، أنه تم تحديد هوية إحدى المهاجمات وتُدعى "خديجة عاشق"(42 عاماً)، وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض عليها بعد أن أصيبت بجروح خلال الاشتباكات.

وأضافوا أن الحزب "كان قد جنّد عاشق -التي ترقد في المستشفى حاليا- لتنفيذ عملية انتحارية، وأنها تلقت تدريبات في البيوت التي تشكل خلايا الحزب في العاصمة أنقرة وإسطنبول، وأن القوات الأمنية كانت قد وزعت صورها إلى جميع الوحدات للاشتباه بعزمها تنفيذ هجوم انتحاري".

وتعرضت القنصلية الأمريكية في إسطنبول لإطلاق نار صباح اليوم الاثنين, وعقب إطلاق النار، الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا، وقع اشتباك بين المهاجمين وعناصر الشرطة.

وتوجه عدد كبير من الشرطة إلى المنطقة، فيما تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على شخص واحد للاشتباه بعلاقته بالهجوم.

وأعلنت القنصلية الأمريكية في اسطنبول، في تغريدة نشرتها في حساب لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنها ستغلق أبوابها حتى إشعار آخر، بعد الهجوم، الذي تعرضت له.

وأفادت القنصلية أنها تتعاون مع المسؤولين الأتراك في التحقيق الجاري بخصوص الحادث.

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