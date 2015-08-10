قفز في بحيرة فراراً من الشرطة فمات غريقاً

ألقى رجل بنفسه في بحيرة بولاية بادن فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا فراراً من الشرطة فلقي حتفه غرقاً.

ووفقا لتصريحات الشرطة أمس، فإنه لم يتم التعرف بعد على شخصية القتيل والسبب وراء رغبته في الهرب عوماً من تفتيش للشرطة.

وأفاد شهود عيان من الشرطة بأن سيارة كانت تقف بالقرب من البحيرة الصناعية، وكان سائقها يبدو مخموراً، وعند وصول الشرطة إلى المنطقة كانت السيارة تقف خاوية في منحدر، وبعد بحث قصير أمكن اكتشاف السائق الذي ركض على الفور صوب البحيرة وقفز فيها.

ولم يصل الرجل إلى الضفة الأخرى من البحيرة، الواقعة على مسافة نحو 150 متراً، لأنه غرق بعد منتصف المسافة تقريباً.

جدير بالذكر أن شرطياً سرعان ما قفز في الماء وراء الرجل غير أن البحث عنه لم يفلح بعد، وتمكنت قوات الإنقاذ في وقت لاحق من انتشال جثة الرجل.