شارع الأربعين تحت سيطرة المقاومة الشعبية بتعز

سيطرت المقاومة الشعبية على شارع الأربعين بمدينة تعز اليمنية بعد اشتباكات عنيفة دارت بين المقاومة ومليشيا الحوثي أدت لسقوط قتلى وجرحى .

وقال "فيصل حسين" قيادي بالمحور الشمالي وأحد عناصر المقاومة الشعبية في مدينة تعز اليمنية, إن هناك تقدما ملحوظا لرجال المقاومة في عدة جبهات مثل تبه الصقري، التي يوجد بها مجموعة من قناصة النساء, مشيرا إلى أن تقدم المقاومة وقوات السهم الذهبي أدى لرفع الروح المعنوية لدى شباب المقاومة.

وأكد "فيصل حسين" أن هناك تقدما كبيرا لدى المقاومة في سوق الأشبط والجبهة الجنوبية وجبهة الضباب . مشيرا إلى وجود تنسيق بين قيادات المقاومة الشعبية في محافظتي تعز وإب .

وقال المحامى "معاذ العجارى" إن مايفعلة الحوثيون فى محافظة تعز جرائم حرب فى حق الشعب اليمنى .