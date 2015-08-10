البث الحي
منوعات

شارع الأربعين تحت سيطرة المقاومة الشعبية بتعز

10/8/2015

سيطرت المقاومة الشعبية على شارع الأربعين بمدينة تعز اليمنية بعد اشتباكات عنيفة دارت بين المقاومة  ومليشيا الحوثي أدت لسقوط قتلى وجرحى .

وقال "فيصل حسين"  قيادي بالمحور الشمالي وأحد عناصر المقاومة الشعبية في مدينة تعز اليمنية, إن هناك تقدما ملحوظا لرجال المقاومة في عدة جبهات مثل تبه الصقري، التي يوجد بها مجموعة من قناصة النساء, مشيرا إلى أن تقدم المقاومة وقوات السهم الذهبي  أدى لرفع الروح المعنوية لدى شباب المقاومة.

وأكد "فيصل حسين" أن هناك تقدما كبيرا لدى المقاومة في سوق الأشبط والجبهة الجنوبية وجبهة الضباب . مشيرا إلى وجود تنسيق بين قيادات  المقاومة الشعبية في محافظتي  تعز وإب .

وقال المحامى "معاذ العجارى" إن مايفعلة الحوثيون فى محافظة تعز جرائم حرب فى حق الشعب اليمنى .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)