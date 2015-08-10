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رجل يمنع فرق الانقاذ من انتشال ابنته خوفا على شرفها

10/8/2015

 
 أحد شواطئ دبى _الفرنسية

 

ألقت قوات الأمن في دبى القبض على رجل آسيوي منع رجال الإنقاذ من انتشال ابنته التي كانت تغرق في

 البحر خوفا على شرفها، ما أدى إلى وفاتها، وتعد الحادثة هى الغريبة من نوعها , بحسب ما ذكرت صحف محلية.

وأوضح ضابط الشرطة أن الرجل تصرف على هذا النحو لإنقاذ شرف ابنته ولأنه يفضل موتها غرقا علىأن يمسها رجل غريب

وقال الضابط المسؤول في شرطة دبي أحمد بورقيبة لصحيفة "إميريتس 24-7" إن الوالد أخذ عائلته إلى الشاطئ حيث نزل أبناؤه إلى المياه.

وفي وقت لاحق، بدأت ابنته البالغة من العمر 20عاما بالصراخ والاستنجاد لإنقاذها لأنها كانت تغرق، فتوجه رجلا إنقاذ إلى المياه لانتشالها,إلا أن الوالد قوي البنية بحسب الضابط، منعهما من ذلك وجرهما إلى الخلف واستخدم العنف معهما.

وأوضح نفس المصدر، أن الرجل أكد أنه تصرف على هذا النحو لإنقاذ شرف ابنته ولأنه يفضل موتها غرقا على أن يمسها رجل غريب.

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