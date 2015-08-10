دراسة: أطعمة حارة تعني عمرا أطول

الأطعمة الحارة تحد من الوفاة المبكرة ـ أرشيف

في دراسة جديدة أجرتها جامعة "هارفارد" بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية تَبيّن أن تناول الأطعمة التي تحوي بهارات حارة يمكنها أن تساعد في إطالة العمر والحد من الأمراض المسببة للوفاة المبكرة.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام الحار من 6 إلى 7 مرات في الأسبوع، انخفضت نسبة وفاتهم المبكرة بنسبة 14%، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا الطعام الحار مرة أو أقل بالأسبوع.

حيث قام الباحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية بجمع معلومات من مجموعة تبلغ نصف المليون شخص أتوا من عشر مناطق مختلفة بالصين، وتراوحت أعمارهم ما بين 30 – 70 عاماً، من العام 2004 حتى العام 2008، وحلل الباحثون بعدها السجلات المتعلقة بوفاة 20224 شخصاً بعد مضي سبعة أعوام.

وأشارت الدراسة إلى أن السبب وراء الحصول على هذه النتيجة قد يكمن في احتواء البهارات أو الطعام الحار على عنصر اسمه "كابساسين" وهو عنصر موجود بكثرة في الفلفل الحار، والذي ارتبط اسمه سابقاً بمواضيع صحية أخرى، مثل فعاليته بحرق الدهون.

ويقول القائمون على الدراسة إن عنصر "كابساسين" يمكنه أيضاً أن يساعد في القضاء على الالتهابات وتنشيط الكليتين والرئتين والقلب.

كما قال الباحث البيئي والنفسي "جون هايز" إنه يحتمل وجود علاقة سلوكية لما يحصل، مضيفا أن السعرات الحرارية التي يحصل عليها الشخص من تناول الطعام الحار يمكنها أن تمهد للتغيير في عمليات الأيض بتقليلها واستيعاب كربوهيدرات أقل من الطعام، وبالتالي الحصول على نظام غذائي صحي يمكنه أن يدعم طول العمر.