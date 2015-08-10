جبال جرجرة الجزائرية لالتماس البركة والسياحة

تعد قمة جبال جرجرة بمدينة تيروردة الجزائرة من أبرز المزارات السياحة، ويذهب أهالي الجزائر إلى هناك نظرا لمعتقدات محلية حول طلب المساعدة من أولياء الله الصالحين والتماس البركة.



ويقوم الزوار بإيقاد الشموع، وتقديم النذور وقضاء اليوم وسط أجواء الطبيعة الخالبة، كما يستمع الأطفال باللهو في تلك المناطق المفتوحة، ومشاركة أهاليهم التبارك بتلك المنطقة.



تقول إحدى السيدات إنها تأتي إلى هذا المكان مرة كل عام منذ عشرين عاما، كانت أول مرة بهدف الدعاء حتى تتزوج، واليوم جاءت لتدعو أن يعم السلام بيتها وبلادها والعالم .