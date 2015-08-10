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اليابان تستأنف غداً تشغيل أول مفاعل نووي منذ 2011

10/8/2015
 كارثة محطة فوكوشيما كانت الأكبر في العالم منذ 25 عاما (رويترز)

تعتزم شركة "كيوشو إلكتريك باور" اليابانية للطاقة بدء تشغيل أحد المفاعلات النووية في محطة "سينداي" النووية صباح غد (الثلاثاء) لتصبح أول شركة يابانية تستأنف تشغيل المفاعلات النووية وفقا للقواعد ومعايير الأمن والسلامة الجديدة المشددة التي بدأ تطبيقها في أعقاب كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية عام 2011.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن "كيوشو إلكتريك باور" ستبدأ غدا تشغيل المفاعل رقم 1 في محطة "سينداي" النووية في إقليم كاجوشيما في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان على أن يبدأ المفاعل إنتاج الكهرباء يوم الجمعة بشكل تجريبي ويبدأ التشغيل التجاري أوائل سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت سلطات الرقابة النووية في اليابان قد وافقت في 15 من يوليو/تموز الماضي على إعادة تشغيل 5 مفاعلات نووية تابعة لعدة شركات وذلك وفقا لقواعد الأمان والسلامة التي تم تحديثها في أعقاب كارثة انفجار محطة فوكوشيما.

وكانت جميع المفاعلات وعددها 48 مفاعلا في اليابان متوقفة في أعقاب الكارثة النووية في محطة فوكوشيما، حيث تعرضت المحطة لانصهارات في ثلاثة من مفاعلاتها النووية الستة بعد أن ضربها زلزال بقوة تسع درجات وموجات مد بحري عاتية (تسونامي) في مارس/آذار 2011.

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