الغرافة القطري ينهي عقد الكوستاريكي بولانوس

الكوستاريكي بولانوس – رويترز

أعلن نادي الغرافة القطري اليوم الأحد إنهاء عقد مهاجمه الكوستاريكي كريستيان بولانوس بالتراضي، وأصبح بولانوس اللاعب الثاني الذي ينهي الغرافة عقده بالتراضي بعد البرازيلي سيسيرو سانتوس.

وقد انتقل بولانوس للغرافة في يناير الماضي بصحبة سيسيرو والروماني كايسيرو، لكنهم لم يوفقوا مع الفريق الذي حل سابعا في الدوري الموسم الماضي.

يذكر أن الغرافة القطري قد تعاقد مع ثلاثة محترفين جدد هم الكونغولي إليان ديوكو والبرازيلي أندرسون مارتينيز والتونسي ياسين

الشيخاوي، ويبقى أمامه التعاقد مع محترف آسيوي خلفا للأسترالي مارك بريتشيانو.