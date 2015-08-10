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الجزيرة مباشر تدعوكم لحضور عرض فيلم "عمارة المنايفة"

10/8/2015

المبنى الذي أطلق عليه المعتصمون " عمارة المنايفة"- الجزيرة

تدعو قناة الجزيرة مباشر الجمهور لحضور العرض الخاص للفيلم الوثائقي  "عمارة المنايفة"  في التاسعة مساءاً يوم  الخميس القادم الموافق 13 أغسطس في مسرح مركز الجزيرة للتدريب والتطوير, وذلك في إطار تغطية خاصة في ذكرى مرور عامين على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, تحت عنوان "رابعة .. جريمة بلا حساب" والتي تمتد ليومين على شاشة القناة.

الفيلم يوثق عمليات القتل والاعتقال التي تعرض لها عشرات المعتصمين الذين احتموا داخل إحدى الأبنية التي كانت تحت الإنشاء؛ فيقدم الفيلم شهادات لمعتصمين  تمكنوا من الإفلات من القتل أو الاعتقال من داخل البناية التي أطلق عليها المعتصمون "عمارة المنايفة".

كما يتضمن الفيلم إعادة تمثيل بعض المشاهد التي وقعت خلال اقتحام قوات الأمن المصرية للعمارة, ويعقب عرض الفيلم نقاش يتضمن شهادات ممن شاركوا في الاعتصام.

الفيلم من إنتاج قناة الجزيرة الوثائقية ويتم عرضه أمام الجمهور بمسرح مركز الجزيرة للتدريب بشبكة الجزيرة للإعلامية في الدوحة.  

المصدر : الجزيرة مباشر
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