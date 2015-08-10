الاحتلال يمنع دخول نساء وأطفال للأقصى ويعتدى عليهم

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، والأطفال من دخول المسجد الأقصى المبارك، واعتدت عليهم بالدفع بالقوة واعتقلت سيدة وطفلا، وسط أجواء متوترة في المنطقة.

ونقل شهود عيان عن أحد العاملين في الأوقاف الإسلامية أن محيط المسجد شهد توترا شديدا ،

حيث اغلقت قوات الاحتلال الخاصة باب الأسباط ومنعت حركة الدخول والخروج منه ,

وأبعدت بالقوة الأطفال المتواجدين أمامه وأجبرتهم على الخروج خارج سور البلدة القديمة, ولاحقتهم في أزقة المدينة القديمة واعتدت عليهم

ورد الأطفال على سياسات الاحتلال بالتكبير والشعارات المناصرة للمسجد الأقصى، كما رشقوا عناصر الاحتلال بالبيض والمياه.

كما منعت نحو 15 سيدة من الدخول ووضعت أسماء العديد منهن على البوابات لمنع دخولهن للأقصى.

أما داخل المسجد، فتصدى المصلون بالتكبير على اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية في رحابه , والتي تتم وسط حماية عناصر قوات الاحتلال .

وبدا أن سلطات الاحتلال تستهدف الأطفال في المسجد الأقصى, في ظل تواجدهم اليومي فيه أثناء العطلة الصيفية، حيث قامت بمنعهم من الدخول عدة مرات وتعتدي عليهم بالقوة وتعتقل العديد منهم رغم صغر سنهم.