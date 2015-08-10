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"ارميون" تعود لفرنسا بعد جولة لـ12 مدينة أمريكية

10/8/2015

عادت اليوم الفرقاطة الفرنسية "ارميون" إلى فرنسا بعد جولة شملت 12 مدينة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

و "ارميون" هي سفينة حربية فرنسية مطابقة للسفينة التي حملت الماركيز دي لافاييت لمساعدة الأمريكيين في حرب الاستقلال في القرن الثامن عشر وتحمل نفس الاسم، وهي نتيجة عشرين عاماً من التفاني والإبداع.

وبداية من 1997، تم البدأ في إنشاء النسخة المطابقة من السفينة بكل تفاصيلها في مدينة روشفور، تم الإنتهاء منها في 7 سبتمبر 2014 وتم إطلاقها وتجربتها يومها.

وفي 18 أبريل 2015، انطلقت السفينة في حفل بُثَّ على الهواء وبحضور عدة مسؤولين فرنسيين وعلى رأسهم الرئيس فرانسوا أولاند فاتجاه الولايات المتحدة أين ستبقى 6 أسابيع في البحر.

كان على متنها 80 بحار منهم 4 من البحرية الفرنسية التي بعثت سفينة حربية مرافقة لها عند الإطلاق فقط.

وصلت "ارميون" الجديدة إلى مدينة يوركتاون في فرجينيا في 5 يونيو 2015 قبل أن تقف في بالتيمور، أنابوليس، فيلادلفيا، نيوبورت، بوسطن ومدن أخرى.
ارميون القديمة

ومدينة يوركتاون الأمريكية تقع عند مدخل خليج تشيزبيك، حيث شهدت هذه المدينة استسلام الانجليز لجورج واشنطن في نهاية الثورة الأمريكية عام 1781.

وانتهت الرحلة في 4 يوليو في يوم الاستقلال الأمريكي تحت تمثال الحرية في نيويورك وذلك تخليداً للمشاركة الفرنسية في الثورة الأمريكية وذلك بعد 236 سنة.

ونجحت الفرقاطة ذات الثلاثة صواري في محاولات سابقة للإبحار عبر خليج بسكاي، وأبحرت في رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلنطي لتصل إلى الولايات المتحدة حيث طافت السفينة الأولى.

ويرى القائمون على المشروع أنه وسيلة للاحتفاء بالسفن الضخمة والتاريخ والصداقة الأمريكية الفرنسية .. والنسخة الجديدة من إرميون مطابقة تماماً للنسخة الأصلية، لكنها تتضمن بعض الخصائص الحديثة، كان لافاييت سيعرفها لو عاش لعصرنا هذا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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