ارتفاع غير مسبوق في معدل وفيات الرضع بغزة

الأطفال ضحايا الحرب الأخيرة على غزة (رويترز)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن نسبة وفيات الرضع في قطاع غزة ارتفعت للمرة الأولى منذ خمسين عاماً، وعزّت ذلك إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 9 سنوات.

وأوضح مدير برنامج الصحة في "أونروا" أكيهيرو سايتا، في بيان صحفي، أنه وفي العام1960 كان يموت 127 طفلًا في غزة قبل إنهاء عامهم الأول من أصل كل ألف مولود.

وقال "إنه في العام 2008 تراجع هذا العدد إلى 20.2 رضيعًا من كل ألف".

واستدرك: "ولكن في 2013 في آخر إحصاء للوكالة التي تقوم بإحصاء كل خمس سنوات، ارتفعت نسبة الوفيات هذه إلى 22.4 رضيعًا".

كما ارتفع عدد الرضع الذين يموتون قبل أسبوعهم الرابع من 12 لكل ألف في العام 2008 إلى 20.3 لكل ألف في 2013، بحسب "أونروا".

وأكد "سايتا" أن نسبة وفيات الرضع هي أحد أفضل المؤشرات الصحية لكل شعب.

كما قال "إن التقدم في مستوى تحسن وفيات الاطفال عند الولادة لا يشهد عادة أي تراجع، وهذا التراجع المسجل يبدو غير مسبوق". مضيفًا أن الأمثلة الوحيدة الأخرى التي يمكن استحضارها في هذا الصدد، هي دول أفريقية شهدت وباء الإيدز.

وتابع "من الصعب تحديد الأسباب الدقيقة لوفاة رضع لكنني أخشى أنها تندرج في إطار ظاهرة أوسع في قطاع غزة".

وأوضح "سايتا" أن وكالة الغوث قلقة جدًا من التأثير بعيد الأمد للحصار الإسرائيلي على البنى التحتية الصحية والتزود بالأدوية والمعدات الطبية في غزة.