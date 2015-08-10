ارتفاع الذهب يخيب أمل المراهنين

ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب

واصل الذهب تعافيه من الانخفاضات الأخيرة اليوم الاثنين حيث أدى صموده دون 1100 دولار للأوقية (الأونصة) إلى خيبة أمل المراهنين على مزيد من الهبوط لكن التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بحلول شهر سبتمبر شكلت ضغوطا على الأسعار.

ووجد الذهب دعما بعدما هبط إلى 1077 دولارا للأوقية الشهر الماضي مسجلا أدنى مستوياته في خمسة أعوام ونصف العام.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1095 دولارا للأوقية الساعة 1222 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية 40 سنتا إلى 1094.50 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة اليوم مقتربا من أعلى مستوياته في أربعة أشهر إثر بيانات الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة وهو ما شكل بعض الضغوط على الذهب.

وزادت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 215 ألفا في يوليو بينما توقع الاقتصاديون أن ترتفع 223 ألفا لكنها ظلت في نطاق يشير إلى تحسن سوق العمل.

وصعد البلاتين 0.9 بالمئة حتى وصل سعر للأوقية إلى 968.50 دولار , وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 597.50 دولار ليظلا قرب أدنى مستوياتهما في عدة سنوات , بينما ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة ليصل سعر الأوقية إلى 14.87 دولار.