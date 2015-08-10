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إيران وروسيا تسعيان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اليمن

10/8/2015
 النافذة المسائية _ الجزيرة مباشر

قال العميد حسن ظافر المحلل العسكري  إن العمل العسكري يؤدى في النهاية الى حل سياسي , مشيرا الى أن  إيران لديها قناعة بأن ورقة اللعب الحوثية التي كانت تلعب بها في اليمن  قد انتهت , وأن الحوثيين أصبحوا ورقة خريف ساقطة .  

 وأضاف ظافر خلال مشاركته في النافذة المسائية بقناة الجزيرة مباشر أن إيران وروسيا يسعيان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه  

.وأوضح أن إيران لم تستطع تقديم أي شيء للحوثيين منذ بداية عاصفة الحزم 

 وقال عبد السلام محمد مدير مركز أبعاد للدارسات والبحوث , إن الرئيس اليمنى عبدربه هادى منصور سيعود بمجرد استعادة الدولة هيبتها وفرض سيطرتها على جميع المناطق بالدولة . 

وأشار الى أن هناك عقبات وخيمة ستواجه الوزراء الجدد الذين عينهم الرئيس اليمنى هادى منصور منذ فترة قصيرة. 

 وأضاف محمد أن هناك معركه جديده ستواجه الوزراء الجدد وهى معركة إعادة  بناء اليمن , مشيرا الى أن ما حدث في اليمن لم يحدث في تاريخ الحروب الحديثة. 

 وأشار الى أن الهدف الرئيسي لإيران هو الحفاظ على إمداداتها في سوريا ولبنان , مضيفا أن الخطأ الذى أرتكبه الحوثيون هو الابتعاد عن حضن الوطن والجري وراء الأهواء .

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