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وفاة معتقل مصري نتيجة الإهمال الطبي

1/8/2015

أحمد غزلان
 

توفى المعتقل "أحمد حسين عوض غزلان" البالغ من العمر 52 عاما داخل محبسه بسجن "الأبعادية" بحافظة البحيرة شمال البلاد، بسبب الاهمال الطبي الناتج عن تعنت إدارة السجن في توفير الأدوية اللازمة له.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على غزلان منذ عدة أشهر من منزله بقرية "لقانة" بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة، بدعوى أنه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ووُجهت له تهم التظاهر، وحريق مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، وحيازة سلاح. وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة عام في قضيتي تظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة وفاة غزلان في الساعات الأولى من صباح السبت نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب منع دخول الأدوية اللازمة له، مشيرةً إلى أن الحكمين الصادرين بحق المعتقل تم استئنافهما وتحديد جلسة 5 سبتمبر القادم للنظر فيهما.

وحملت هيئة الدفاع إدارة سجن الأبعادية مسؤولية قتل المعتقل داخل زنزانته بمنع الدواء عنه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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