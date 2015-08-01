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وصول خالد بحاح برفقة 6 وزراء إلى عدن

1/8/2015

وصل خالد بحاح نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء إلى مطار عدن الدولي . وهذه أول زيارة لبحاح إلى اليمن منذ غادرها في نهاية آذار /مارس الماضي.
 
ويرافق بحاح  ستة وزراء , وبذلك يرتفع عدد الوزراء الذين وصلوا عدن إلى ثمانية وزراء، كما يتوقع أن يتوالى  قدوم بقية أعضاء الحكومة اليمنية خلال الأيام القريبة.

على الصعيد الميداني قالت المقاومة الشعبية في تعز جنوبي اليمن إنها قتلت 42 من مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع في المعارك الأخيرة بمديريتي مشرعة وحدنان بجبل صـَبـِر.
 
وكانت المقاومة أعلنت في وقت سابق سيطرتها على المديريتين بالكامل. كما أعلنت المقاومة أنها قتلت خمسة وأصابت عشرة من ميليشيا الحوثي وقوات صالح في كمين بمنطقة مقبنة غربي تعز.

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