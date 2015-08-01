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وصول أول طائرة مساعدات قطرية إلى مطار عدن

1/8/2015

وصلت مطار عدن الدولي جنوبي اليمن السبت، أول طائرة قطرية تحمل مساعدات إنسانية وغذائية للشعب اليمني.

وكان في استقبال الطائرة نايف البكري محافظ عدن، وعدد من المسئولين والقيادات اليمنية.

وأشارت مصادر في اللجنة العليا للإغاثة اليمنية إن المساعدات الإغاثية القادمة من السعودية، والإمارات، وقطر، سيتم توزيعها على مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي وصول الطائرة القطرية، عقب وصول 4 طائرات سعودية، وخامسة إماراتية، إلى مطار عدن، يحملن مساعدات إغاثية، ومواد غذائية، ومستلزمات طبية، لأبناء الشعب اليمني، الذي يعاني من أوضاع إنسانية جراء أعمال العنف.

وأعلنت الحكومة اليمنية في السابع عشر من يوليو الماضي، محافظة "عدن" محافظة محررة من الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق "صالح".

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