هيومن رايتس: تصفية 9 من قيادات الإخوان قتل خارج القانون

تصفية 9 من قيادات الإخوان ـ أرشيف

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش حادث تصفية تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الأول من يوليو/تموز على أيدي قوات الأمن المصرية داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر بأنه قتل غير مشروع قد يرقى إلى الإعدام خارج إطار القضاء.



ونقلت المنظمة روايات شهود عيان أكدوا اعتقال الأمن قيادات الإخوان التسعة وأخذ بصماتهم وتعذيبهم قبل قتلهم، وليس كما روجت السلطات أنه جرى تبادل لإطلاق النار قبل تصفيتهم.



وقالت المنظمة إنها وثقت دور قوات الأمن في عمليات إخفاء قسري انتهت بالوفاة. وطالبت النيابة بفتح تحقيق مستقل لمحاكمة المتورطين في جرائم القتل غير المشروع.

وكانت التصفية قد وقعت بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر يوم الأربعاء 1 من يوليو/تموز 2015 ، حيث تؤكد رواية جماعة الإخوان المسلمين أن عددا من قياداتها اجتمعوا بالشقة لمدارسة كيفية دعم أهالي القتلى والمعتقلين باعتبارهم أعضاء اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمصابين.