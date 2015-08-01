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مقتل 260 من حزب العمال الكردستاني في غارات تركية

1/8/2015
مقاتلة تركية

قالت وكالة أنباء الأناضول إن 28مقاتلة تركية شاركت في الغارات التي استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني خلال اليومين الماضيين.

وأضافت أن الغارات أسفرت منذ بدء العمليات عن مقتل أكثر من 260 عنصرا من مسلحي الحزب، وأنها ضربت 65 هدفا بينها ملاجئ ومخازن أسلحة موجودة داخل الأراضي التركية وفي شمال العراق.

وتأتي هذه الغارات ضمن عمليات الجيش التركي التي تستهدفمواقع ومسلحي الحزب منذ 24 من شهر يوليو/تموز.

من جهة أخرى، وصفت تركيا موقف الحكومة العراقية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحزب بأنه مخيب للآمال وغير مقبول.

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