حكومة مصر لشبابها : اشتغلوا على توك توك

صورة أرشيفية

أثارت تصريحات كل من رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، واللواء "عصمت مراد" مدير الكلية الحربية، جدلا واسعا في مصر.

ففي حوار مع صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، قال اللواء مراد إن طلبة الكلية الحربية يعرفون تماما أنهم قادة المستقبل، وأن منهم رؤساء الجمهورية والوزراء والسفراء والمحافظين والمديرين والمسؤولين.

على جانب آخر، وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء رسالة إلى الشباب المصري في حوار على قناة "القاهرة والناس"، يطالبهم فيها بالعمل سائقي "توك توك" وهو نوع من أنواع المركبات الصغيرة تستخدم لتوصيل الأفراد في الشوارع الضيقة، أو العمل في مهن يدوية أخرى مثل نجارين أو حدادين، لأن الوظائف الحكومية "انتهت" على حد قوله.

وقارن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بين التصريحين، معتبرين أنها تعبر فعلا عن حقيقة الأوضاع في مصر، وناقشوها من جوانب عدة.

فمن ناحية، تساءل البعض عن حقيقة وظيفة ضباط الجيش الرئيسية، إذا كانوا سيصبحون وزراء ومديرين، ومن الذي سيحارب على جبهات القتال في هذه الحالة، كما تساءلوا عن جدوى الإنفاق على الكليات العسكرية، واعتبروا أن تصريحات مدير الكلية الحربية تعتبر عن خلل جوهري في تعريف وظيفة ضابط الجيش، وعلاقة الجيش بالمجتمع ودور الجيش في الدولة.

وعلقت حركة شباب السادس من أبريل على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" مؤكدة أن تصريحات مدير الكلية الحربية هي مثال لعقلية دولة يوليو "المريضة" حسب وصفها، التي ترى أن ضابط الجيش أشبه ب"سوبر مان" يستطيع العمل في كل المجالات، بغض النظر عن تدربه عليها أو معرفته بها من عدمه.

على الجانب الآخر، سخر رواد مواقع التواصل من تصريحات محلب، وتساءلوا عن جدوى التحاقهم بالعملية التعليمية لسنوات طويلة، إذا كانت النتيجة هي العمل حرفيين أو سائقي توك توك. كما سخروا من تناقض تصريحات رئيس الوزراء مع قرار سابق للحكومة بحظر استيراد التوك توك ومطاردة سائقيه وإلغاء تراخيصهم.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في فبراير من العام الماضي، تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة. كما كلف المجلس وزارة الداخلية بوضع ضوابط صارمة تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.

كما أعلن محافظ القاهرة جلال سعيد قبل أيام فرض غرامة تصل إلى 1500 جنيه على سير مركبة « التوك توك» بعدد من شوارع العاصمة كخطوة أولى لمنع المركبة نهائيا في وقت لاحق من السير في الشوارع.

إلا أن مجلس الوزراء نشر بيانا الجمعة، قال فيه إن ما تناقلته الصحف والمواقع بشأن تصريحات محلب غير دقيق، وأن التصريحات انتزعت من سياقها.

تصريحات محلب أعادت إلى الأذهان أيضا ما سبق أن قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء تلفزيوني قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، عندما دعا الشباب إلى العمل في عربات لبيع الخضروات، مؤكدا أنه سيقوم بتوفير ألف عربة لتشغيل الشباب عليها، إلا أن هذه الفكرة لم تر النور حتى الآن.