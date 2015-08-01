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حفل قناة السويس الجديدة يؤجل العمل بمحاكم مصر

1/8/2015

صورة أرشيفية
 

تسببت الاستعدادات المكثفة لتأمين حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، والمقرر إقامته في السادس من أغسطس المقبل، في تأجيل النظر في عدد كبير من القضايا لدواع أمنية، وفقا لما صرح به عدد من القضاة ورؤساء المحاكم.

إذ أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، أن الاجهزة الامنية أخبرته بتعذر انعقاد جلسة محاكمة "عمر محمود عمر حماد" و"محمد الأنور محمدين" الضابطين بجهاز الأمن الوطني، بمقر أكاديمية الشرطة، في قضية اتهامهما بالاعتداء على مواطن (المحامي كريم حمدي) بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، نظرا لانشغال الأمن بتجهيزات وتأمينات حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الضابطين إلى 29 أغسطس الجاري. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة التي حددتها المحكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة.

 كما أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 104  من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى في قضية أحداث بولاق إلى جلسة 25 أغسطس، لعدم حضور المتهمين لدواع أمنية.

ورغم أن المحكمة كانت قد حددت يوم السبت لإصدار حكمها على "محمد الظواهري" شقيق زعيم تنظيم القاعدة "أيمن الظواهري" و67 أخرين  من بينهم 54 محبوسا و14 هاربا على خلفية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، إلا أنها قررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة العاشر من أغسطس.

وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي  بأكتوبر تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام النهضة" لجلسة الثامن عشر من أكتوبر القادم، ل"لاطلاع و الاستعداد" على حد قول المحكمة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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