تحطم طائرة ببريطانيا تقل عدد من أفراد أسرة بن لادن

موقع تحطم الطائرة ـ رويترز

أعلن مكتب تحقيقات الطيران في السعودية، عبر حساب هيئة الطيران المدني في "تويتر" تحطم طائرة سعودية خاصة، في مطار بلاكبوش ببريطانيا ظهر أمس.



وتشير المعلومات الأولية، وفقاً لمكتب تحقيقات الطيران، الى وجود أربعة ركاب في الطائرة هم والدة "سعد بن لادن" شقيق "أسامة بن لادن" وشقيقته وزوجها وقائد الطائرة.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الطائرة تملكها عائلة بن لادن السعودية. وأما أسماء الذين لقوا حتفهم في انفجار الطائرة ، فبحسب أنباء لم تتأكد بعد، هم: والدة سعد بن لادن، وسناء بن لادن، ود.زهير هاشم زوج سناء بن لادن، وقائد الطائرة.