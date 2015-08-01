المؤتمر الليبي: سنستمر في الحوار بعد تلبية شروطنا

وفد المؤتمر الوطني الليبي

قال وفد المؤتمر الوطني الليبي العام إن المؤتمر يعتزم الاستمرار في جلسات الحوار الوطني الليبي، لكن وفق الآليات التي أعلنها قبل ذلك.

وأضاف الوفد خلال مؤتمر صحفي عقب لقاءه بمبعوث الأمم المتحدة "برنادينو ليون" في الجزائر، إن مبعوث الأمم المتحدة اعترف بأن التوقيع على مسودة الحوار من طرف واحد كان خطأ بسبب الاستعجال، وأنه وعد بالبحث عن طريقة لإرضاء المؤتمر وتلبية شروطه.

وأكد الوفد أن غياب المؤتمر عن الاتفاق كشف عن ميزان القوى الحقيقي في البلاد، حيث لم يؤد التوقيع عليه من طرف واحد إلى أي نتائج، بسبب عدم استطاعة أي طرف تحقيق بنوده.

كما أكد الوفد أن وزير الخارجية الإيطالي قال أن الحوار لا يمكن أن يستمر دون وجود المؤتمر.

وأعرب الوفد عن رفضه مناقشة ملاحق الاتفاق، خاصة مع وجود خلافات تتعلق بالمسودة الرئيسية نفسها، وأن مسودة الحوار الليبي هي جهد بشري قابل للحوار والتعديل، حسب وصفهم.