مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات في اشتباكات ببنغازي

اشتباكات في مدينة بنغازي الليبية – أرشيف

قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في اشتباكات شهدتها مدينة بنغازي الليبية بين قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر وجماعات مسلحة ، بحسب مصادر طبية.

كما قتل العقيد الطاهر الوش أحد أبرز المسؤولين في جهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة مصراتة ، بعدما جرى تفخيخ سيارته وتفجيرها، بحسب ما أفادت مصادر محلية وأمنية.

ووقعت الاشتباكات في منطقة "الليثي" في وسط بنغازي، صباح الأربعاء واستمرت حتى المساء, وقد استخدمت فيها المدفعية الثقيلة وسلاح الطيران.

وتشهد "بنغازي" منذ أكثر من عام معارك دامية بين جماعات مسلحة بعضها متشدد بينها جماعة أنصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة، والقوات الموالية لحكومة طبرق.

وقتل في أعمال العنف في "بنغازي" ، اكثر من 1700 شخص منذ بداية 2014 بحسب منظمة “ليبيا بادي كاونت” غير الحكومية، وهو أعلى معدل قتل في مدينة ليبية مقارنة بباقي المدن الليبية.