محكمة مصرية تقضي بإعدام 4 وإحالة 34 للمفتي

الحكم بإعدام 4 وإحالة 34 للمفتي في مصر

قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر (الخميس) بإعدام أربعة وإحالة أوراق 34 آخرين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن من بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي عشرة أدينوا بقتل حارس منزل قاض شارك في نظر قضية متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، كما تمت إحالة أوراق الباقين لإدانتهم في قضايا عنف اندلعت قبل عامين وجميعهم ينتمون لجماعة الإخوان .

وقالت الوكالة إن المحكمة أصدرت أحكامها (الخميس) في 20 قضية شملت أيضا معاقبة 19 بالسجن المؤبد ومعاقبة 24 بالسجن 15 عاما و13 بالسجن عشر سنوات ومعاقبة اثنين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما.

وأضافت الوكالة أن المحكمة قضت ببراءة ثمانية متهمين .