كتائب ‏القسام تعلن إنتاج صاروخين جديدين وتحذر إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس دخول صاروخين جديدين مصنعين محليًا، يحملان مواصفات متطورة الخدمة لدى جناحها العسكري "كتائب الشهيد عز الدين القسام".

وفي مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة، مساء أمس، بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع صيف العام الماضي 2014، أوضح "أبو عبيدة"، المتحدث باسم الكتائب، "أن الصاروخين يحملان اسمي "شمالة SH"، و"عطار A"، تيمنًا بالقائدين في كتائب القسام محمد أبو شمالة ورائد العطار.

وحذر أبو عبيدة الاحتلال الإسرائيلي من استمرار حصاره وخنقه للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال: "على الاحتلال أن يلتقط الرسالة ويقرأ ما بين السطور، ويفهم ما وراء الكلمات"، مؤكداً أن كتائب عز الدين القسام والشعب الفلسطيني كله مصر على أن يكمل رسم خارطة الوطن بالمقاومة.

وقامت "كتائب القسام" خلال العرض العسكري بافتتاح نصب تذكاري في ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، حيث يشير النصب لتمكن المقاومة من أسر العديد من الجنود الإسرائيليين خلال حرب "العصف المأكول" التي استمرت 51 يوما.