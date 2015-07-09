زلة لسان أوباما عن تنظيم الدولة تحرج البيت الابيض

الرئيس الامريكي باراك أوباما في مؤتمر صحفي الرئيس الامريكي باراك أوباما في مؤتمر صحفي

تسببت زلة لسان للرئيس الامريكي باراك أوباما عن تنظيم الدولة الإسلامية في حرج بالغ للبيت الابيض ،حيث قال أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الابيض "نحن ندرب قوات تنظيم الدولة " قاصدا القوات العراقية .

ولم يدرك أوباما الخطأ الذي وقع فيه وأكمل خطابه بصورة عادية، .وهو ما دفع البيت الأبيض الي تصحيح الخطأ الغير مقصود الوارد في الكلمة ووضع كلمة القوات العراقية بدلا من تنظيم الدولة وذلك في الكلمة المكتوبة التي بثها البيت الابيض في موقعه على الانترنت .

وكان أوباما قد أكد في المؤتمر الصحفي أن قوات التحالف الدولي تحقق انتصارات ضد تنظيم الدولة ، ولكنه لم يضع سقفا زمنيا للعمليات العسكرية التي يخوضها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا

وكان تنظيم الدولة قد سيطر على مدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية قبل عام ،وتم على إثرها تشكيل تحالف دولي لمواجهة تمدد التنظيم في سوريا والعراق ،وهو ما لم يحدث حتى الآن ،وما زال التنظيم يتمدد في كلا الدولتين وفي دول أخرى