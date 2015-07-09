بريطانيا تحذر من هجمات جديدة في تونس

اثار الهجوم على فندق بولاية سوسة التونسية

نصحت وزارة الخارجية البريطانية البريطانيين المتواجدين في تونس بمغادرتها اليوم الخميس محذرة من وقوع هجمات إرهابية جديدة ضد السائحين والأجانب .كما أوصت مواطنيها بعدم السفر إلى تونس

وزعمت الخارجية البريطانية أنها تتوقع حدوث هجمات إرهابية جديدة في تونس خلال هذه الأيام ،دون أن تشير إذا ما كان لديها معلومات استخباراتية مؤكدة أم أنها مجرد تخمينات .

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها أن الحكومة التونسية لم تتخذ التدابير الكافية لحماية السياح البريطانيين في الوقت الحالي .

وأضافت الوزارة في بيانها أنه بعد قرابة أسبوعين من الهجوم الذي استهدف فندقا في القنطاوي في سوسة أودى بحياة 38 شخصا بينهم 30 بريطانيا فإن الخارجية توصي بعدم السفر إلا للضرورة , وخاطبت الخارجية البريطانية مواطنيها المتواجدين في تونس مغادرتها إن لن تكن لديهم حاجة ضرورية للبقاء . واعتبرت أن حدوث هجوم "إرهابي" جديد مرجح بدرجة عالية.

وكان تنظيم الدولة قد أعلن تبنيه للهجوم الذي وقع بمدخل أحد الفنادق بولاية سوسة الساحلية بتونس وأدي إلى مقتل 38 شخصا غالبيتهم من البريطانيين ، وشهدت تونس إجراءات أمنية مشددة إثر هذا الهجوم وتم إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما ، وأعلن البرلمان التونسي في جلسته الاستثنائية موافقته على قرار الرئيس التونسي باجي قايد السبسي بإعلان حالة الطوارئ