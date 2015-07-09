الحكم بسجن "بيرلسكوني" 3سنوات بتهمة "الفساد السياسي"

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق – سيلفيو برلسكوني

قضت محكمة "نابولي" الإيطالية بالسجن ثلاث سنوات على رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سلفيو بيرلسكوني زعيم حزب ” فورزا إيطاليا” بتهمة الفساد السياسى .

كانت اتهامات حامت حول بيرلسكوني بتورطه في عملية رشوة لعضو مجلس الشيوخ “فالتر لافيتولا” لاستكمال الأغلبية النسبية بالحزب السياسي والتمكن من حكم إيطاليا وإسقاط حكومة رومانو برودي.

وانتقد بيرلسكوني الحكم القضائي, معربا عن قناعته بالمطاردة القضائية للسياسيين النشطين لمصلحة البلاد, قائلا “إن الحكم يعد قرارا سياسيا عدائيا وسخيفا لتقييم سياسي" بحسب قوله.

ووصف بيرلسكوني الحكم بأنه عبارة عن “اضطهاد قضائي”.. كما وصف نيكولو جيديني, محام بيرلسكوني, الحكم بأنه “ظالم وغير مبرر”.

وأعرب جيديني عن أمله في أن تبرئ محكمة الاستئناف بيرلسكوني . بينما أكد المدعي العام من نابولي, جيوفاني كولانجيلو, أنه لن يعلق على إدانة سيلفيو بيرلسكوني وفالتر لافيتولا.