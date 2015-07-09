البث الحي
منوعات

الحكم بسجن "بيرلسكوني" 3سنوات بتهمة "الفساد السياسي"

9/7/2015

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق – سيلفيو برلسكوني

 

قضت محكمة "نابولي" الإيطالية بالسجن ثلاث سنوات على رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سلفيو بيرلسكوني زعيم حزب ” فورزا إيطاليا” بتهمة الفساد السياسى .

كانت اتهامات حامت حول بيرلسكوني  بتورطه  في عملية رشوة لعضو مجلس الشيوخ “فالتر لافيتولا” لاستكمال الأغلبية النسبية بالحزب السياسي والتمكن من حكم إيطاليا وإسقاط  حكومة رومانو برودي.

وانتقد بيرلسكوني الحكم القضائي, معربا عن قناعته بالمطاردة القضائية للسياسيين النشطين لمصلحة البلاد, قائلا “إن الحكم يعد قرارا سياسيا عدائيا وسخيفا لتقييم سياسي" بحسب قوله.

ووصف بيرلسكوني الحكم بأنه عبارة عن “اضطهاد قضائي”.. كما وصف نيكولو جيديني, محام بيرلسكوني, الحكم بأنه “ظالم وغير مبرر”.

وأعرب جيديني عن أمله في أن تبرئ محكمة الاستئناف بيرلسكوني . بينما أكد المدعي العام من نابولي, جيوفاني كولانجيلو, أنه لن يعلق على إدانة سيلفيو بيرلسكوني وفالتر لافيتولا.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)

نيويورك تايمز: الصين تروج للأكاذيب والمؤامرات لإخفاء مصدر جائحة كورونا

السلطات الصينية تحاول تبرئة نفسها والزعم بأن فيروس كورونا لم ينشأ في الصين