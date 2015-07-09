الأمم المتحدة : 4 ملايين لاجيء جراء النزاع السوري

الأمم المتحدة: 4 مليون لاجيء سوري بالمنطقة

قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة (الخميس) عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة بأنه تخطى أربعة ملايين ويتجه للزيادة بحلول نهاية 2015.

وقال انطونيو جوتيريس رئيس المفوضية في بيان إن هذا أكبر عدد للسكان اللاجئين من صراع واحد في جيل كامل ، وأشار إلى أن هؤلاء السكان يحتاجون إلي دعم من العالم لكنهم بدلا من ذلك يعيشون في أحوال مريعة ويغوصون بشكل أعمق في الفقر.

وقالت المفوضية في بيانها إن معظم اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا التي مضى عليها أربع سنوات يقيمون في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا التي تستضيف عددا من اللاجئين يفوق أي بلد آخر يبلغ 1.8 مليون سوري. وهناك 270 ألف سوري آخرين طلبوا اللجوء في أوروبا.

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يوجد 7.6 مليون سوري نازحين داخل سوريا.

وقال بيان المفوضية إن حوالي 86 بالمئة من 630 ألف لاجيء سوري في الأردن يعيشون تحت خط الفقر البالغ 3.2 دولار يوميا، وإن أكثر من نصف السوريين اللاجئين في لبنان وعدهم 1.173 مليون يعيشون في أماكن إيواء دون المستوى المطلوب.