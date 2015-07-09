الأمم المتحدة: "هدنة إنسانية" في اليمن من الجمعة لبعد العيد

المبعوث الأممي لليمن – إسماعيل ولد الشيخ أحمد

قالت الأمم المتحدة إن "هدنة إنسانية" في اليمن تبدأ الجمعة وحتى نهاية رمضان . متوافقة بذلك مع قول المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بإعلان هدنة إنسانية خلال 24 ساعة.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون قد نقلت عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن قوله إنه سيتم خلال 24 ساعة إعلان وقف لإطلاق النار لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

وأجرى المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد محادثات مع مسؤولين في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي تعمل من السعودية ومن جماعة الحوثي في مسعى لإنهاء الاشتباكات والضربات الجوية التي يشنها تحالف تقوده السعودية منذ أكثر من ثلاثة أشهر مما أسفر عن مقتل ما يربو على 3000 شخص.