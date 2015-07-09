البث الحي
منوعات

الأمم المتحدة: "هدنة إنسانية" في اليمن من الجمعة لبعد العيد

9/7/2015

المبعوث الأممي لليمن – إسماعيل ولد الشيخ أحمد

قالت الأمم المتحدة إن "هدنة إنسانية" في اليمن تبدأ الجمعة وحتى نهاية رمضان . متوافقة بذلك مع قول المبعوث الأممي  إسماعيل ولد الشيخ أحمد بإعلان هدنة إنسانية خلال 24 ساعة.

 

وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون قد نقلت عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن قوله إنه سيتم خلال 24 ساعة إعلان وقف لإطلاق النار لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

 

وأجرى المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد محادثات مع مسؤولين في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي تعمل من السعودية ومن جماعة الحوثي في مسعى لإنهاء الاشتباكات والضربات الجوية التي يشنها تحالف تقوده السعودية منذ أكثر من ثلاثة أشهر مما أسفر عن مقتل ما يربو على 3000 شخص.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

انسحاب قوات حفتر من مناطق جنوبي ليبيا بعد فشل هجومها على قوات الوفاق (فيديو)

قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (مواقع التواصل)

نيويورك تايمز: الصين تروج للأكاذيب والمؤامرات لإخفاء مصدر جائحة كورونا

السلطات الصينية تحاول تبرئة نفسها والزعم بأن فيروس كورونا لم ينشأ في الصين