الأمم المتحدة: عدد اللاجئين السوريين تخطى الـ 4 ملايين

لاجئة سورية بمخيم في تركيا -(رويترز)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس إن عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة تخطى أربعة ملايين ويتجه ليصل إلى 4.27 ملايين بحلول نهاية 2015.

وقال انطونيو جوتيريس رئيس المفوضية في بيان "هذا أكبر عدد للسكان اللاجئين من صراع واحد في جيل. هؤلاء السكان يحتاجون إلى دعم من العالم لكنهم بدلا من ذلك يعيشون في أحوال مريعة ويغوصون بشكل أعمق في الفقر."

وقالت المفوضية إن معظم اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا التي مضى عليها أربع سنوات يقيمون في لبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا التي تستضيف عدداً من اللاجئين يفوق أي بلد آخر يبلغ 1.8 مليون سوري, وهناك 270 ألف سوري

آخرين طلبوا اللجوء في أوروبا.

وبالإضافة إلى ذلك يوجد 7.6 ملايين سوري نازحين داخل سوريا.

وقال بيان المفوضية إن حوالي 86 بالمئة من 630 ألف لاجيء سوري في الأردن يعيشون تحت خط الفقر البالغ 3.2 دولار يوميا وأن اكثر من نصف السوريين اللاجئين في لبنان وعدهم 1.173 مليونا يعيشون في أماكن إيواء دون المستوى المطلوب.