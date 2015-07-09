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إسرائيل تعلن اختفاء إسرائيليين أحدهما عربي في قطاع غزة

9/7/2015
جيش الاحتلال يعلن اختفاء إسرائيليين في قطاع غزة -(الفرنسية)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اختفاء أحد المواطنين الإسرائيليين في قطاع غزة، منذ العام الماضي.

 

وقال بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس " إنه في يوم 7 سبتمبر/ أيلول 2014 اجتاز المواطن الإسرائيلي، أفراهام منغيستو، مواليد 1986، ومن سكان مدينة أشكيلون (جنوب)، الجدار الحدودي إلى قطاع غزة قصدا وأنه دخل القطاع سيراً على الأقدام.

 

وأضاف: "وقد اتضح من المعلومات الموثقة المتوفرة بأن منغيستو محتجز لدى  حركة حماس في قطاع غزة".

 

ولفت البيان إلى أن "إسرائيل اتصلت بجهات دولية وإقليمية من أجل الاستفسار عن حالته، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وإعادته إلى البلاد, وأضاف أن : "مؤسسة الدفاع تتعامل أيضا مع قضية أخرى تخص واحدا من عرب إسرائيل محتجز في غزة." لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن حالته.

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