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أمير الكويت يطالب العالم الإسلامي بالتوحد لمواجهة الصراعات

9/7/2015
 أمير الكويت خلال كلمته – (الجزيرة مباشر)

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  أن المجتمع الدولي يجب أن يكرس كافة طاقاته  للتصدي للإرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه لتنعم الدول والشعوب بالأمن والسلام,  كما يجب تعزيز جهوده للحد من انتشار ظاهرة الاحتقان الطائفي البغيض ومنع اتساع رقعته لما يشكله من تهديد لكيان الامم وتفتيت لوحدتها.

وأشاد في كلمة متلفزة اليوم بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالشعب الكويتي واصفاً إياه بأنه شكل أبهى صور الولاء والوفاء والروح الوطنية إزاء حادث التفجير الإرهابي على مسجد الإمام الصادق، والذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات مشيراً إلى أنهم توحدوا في مواجهة العنف والفكر التكفيري المتطرف وأفشلوا ما  كان يرمي اليه مدبرو ومنفذو هذه الجريمة النكراء, على حد وصفه.

وطالب أمير الكويت العالم الإسلامي والدول العربية بالتكاتف لمواجهة الظروف العصيبة والتحديات السياسية والأمنية الخطيرة الناتجة عن ويلات الصراعات والحروب وفقدان الأمن والأمان وما نتج عن ذلك من مآس انسانية تدمي القلوب أدت الى تجويع شعوب بعض الدول وتشريد مواطنيها داخل وخارج أوطانهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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