أردوغان يكلف رئيس وزراءه بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلفه بتشكيل حكومة جديدة ، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بـ 40 % من مقاعده وهي نسبة لا تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا .

من جانبه قال المتحدث باسم أردوغان ابراهيم قالين، على صفحته على موقع "تويتر" إن أردوغان كلف داود أوغلو بتشكيل الحكومة الثالثة والستين".

كان داود أوغلو قد توقع أن يحصل، اليوم الخميس، على تكليف بتشكيل حكومة جديدة وأن يبدأ الأسبوع المقبل محادثات مع كل الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي بعد أن حرمت الانتخابات الأخيرة حزبه من الغالبية البرلمانية.

وأضاف داود أوغلو، في كلمة أمام أعضاء حزبه في البرلمان، أنه يتوقع أن يكلفه الرئيس على الأرجح بتشكيل حكومة. وبعد حصوله على التكليف سيطلب عقد اجتماعات مع كل الأحزاب السياسية".

وقال إنه يعتزم بدء أول جولة من محادثات الائتلاف الأسبوع المقبل".

ومن غير الواضح ما إذا كان "حزب العدالة والتنمية" ذو الجذور الإسلامية، على استعداد لتشكيل ائتلاف مع "حزب الحركة القومية" اليميني أو "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة والذي يميل لليسار.

ورغم أن القوميين أقرب أيديولوجيا لـ"العدالة والتنمية" فإن التحالف معهم سيقوض على الأرجح عملية السلام مع الأقلية الكردية في البلاد، وهو أمر يراه أردوغان جزءاً من انجازه الشخصي

وكانت نتائج الانتخابات التركية التي جرت قبل شهر قد اسفرت عن خسارة حزب العدالة والتنمية أغلبيته المطلقة التي كان يتمتع بها في البرلمان السابق. رغم أن الحزب، الذي هو حزب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، حصد أغلبية المقاعد 258 مقعدا من 550 مقعدا، إلا أن الحزب خسر الأغلبية المطلقة التي تبلغ 50%+1 ( 276 مقعدا ،وهو ما حرمه من ميزة التمتع بتشكيل الحكومة بصورة حصرية، كما كان الوضع في البرلمان السابق.، يحتاج إلى 18 مقعدا إضافيا ليشكل حكومة جديدة برئاسته، بعد أن كان في البرلمان السابق يتمتع بفائض في المقاعد بـ 37 مقعدا

وفي حال عدم توصل رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية لن يكون هناك مفر من اجراء انتخابات برلمانية مبكرة وهو ما قد يمكن العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة منفردا في حال فوزه بالأغلبية اللازمة لذلك