أحمد شفيق يتراجع عن استقالته من رئاسة "الحركة الوطنية

المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق

أعلن المرشح الأسبق للرئاسة المصرية الفريق احمد شفيق التراجع عن استقالته من رئاسة حزب الحركة الوطنية ،الذي قام بتأسيسه قبل ثلاث سنوات.

واضاف شفيق في بيان له اليوم أنه سيقوم بإجراء بعض التغييرات في المراكز القيادية والمركزية في الحزب بكافة المحافظات .

وقال شفيق في بيانه "إشارةً لما كنت قد تقدمت به من استقالة من حزب الحركة الوطنية، ونظراً لما تقرر من رفض لقبول هذه الاستقالة، فقد قررت سحبها راجياً أن يكون استئنافي لنشاطي الحزبي بالمشاركة مع الزملاء بالحزب هو سبيلنا لخدمة مصر ومساهمتنا الفاعلة مع كل مواطن مصري شريف في العمل الجاد لدعم انطلاقتنا الوطنية"

وكان شفيق الذي غادر مصر متوجها الإمارات بعد نتائج انتخابات الرئاسة التي خسر فيها امام الرئيس المعزول محمد مرسي قد أعلن تقديم استقالته من حزبه قبل عدة اسابيع وذلك بعد حالة هجوم ممنهجة تعرض لها في صحف وقنوات محسوبة على النظام ،كما تم منع اذاعة حوار اجراه معه الصحفي عبد الرحيم على المقرب من الأجهزة الامنية ومن شفيق في نفس الوقت .

ورفضت قيادات الحزب استقالة شفيق واعلن المستشار يحيي قدري نائب رئيس الحزب عن قيام وفود من الحزب بزيارة شفيق في الامارات لإقناعه بالتراجع عن استقالته .

وأعلن قدري أن الحزب أصدر بياناً أكد فيه أن الحزب بكافة قياداته وكوادره لن يقبل هذه الاستقالة تحت أي ظرف من الظروف"، نافياً "الشائعات التي روجت على نطاق واسع بوجود خلافات بين شفيق والقيادة السياسية في مصر "

وكانت صحيفة الشروق المصرية قد أبرزت في خبر رئيسي بصدر صفحتها الأولى ما اعتبرته رسالة من الأجهزة السيادية إلى أحمد شفيق تخبره فيها بأن ينسي العودة إلى مصر وأن ينسي الاشتغال بالسياسة .

وقد احتوي التقرير على عدة رسائل تحذيرية من قبل الاجهزة السيادية لشفيق ومنها أنها ترصد تحركاته واتصالاته ببعض الشخصيات في السعودية وفي مصر ،ودبلوماسيين أجانب .

وقد أثار هذا التقرير حفيظة شفيق بشدة وقرر اجراء حوار يرد فيه على كل هذه الامور الا ان الحوار منع من البث .

وتسود حالة من الترقب الحذر وعدم الإرتياح المتبادل بين شفيق والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خاصة أن الأول علق على ترشح الأخير للرئاسة قبل عام قائلا "هيزوروا النتيجة له "

ومنذ سفر شفيق للإمارات وهو يعلن أنه سيصل القاهرة خلال ساعات أو ايام ،الا انه قالها صراحة في مداخلة تلفزيونية مع عمرو اديب حينما سأله لماذا لا تركب الطائرة وتنزل مصر مباشرة فرد قائلا "انا كطيار ومقاتل مسلمشي رقبتي لعدوي "

وكانت صحف مقربة من نظام عبد الفتاح السيسي قد اتهمت شفيق بمحاولة السيطرة على البرلمان المقبل هو ورجل الاعمال نجيب و الانقلاب دستوريا للضغط علي السيسي واقالته عبر البرلمان