مقتل 5 مدنيين بعد قذيفة على منزل بشمال بسيناء

آثار حرق منزل أحد المواطنين بالعريش

أكدت مصادر قبلية وطبية مصرية للجزيرة مباشر ارتفاع عدد ضحايا سقوط قذيفة أطلقت من معسكر الزهور التابع لقوات الجيش علي منزل أحد المواطنين إلى 5 قتلي وإصابة 4 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، تم نقلهم جميعاً إلي مستشفى العريش العام بشمال سيناء.

لكن مصادر أمنية قالت لوكالة رويترز إن الجماعات المسلحة قد تكون هي مصدر القذيفة، مرجحة احتمالية قيامها بإطلاق القذيفة باتجاه معسكر لقوات الأمن بالمدينة، لكنها سقطت على المنزل.

يأتي هذا فيما قامت قوات من الجيش بحرق منزل مكون من 3 طوابق تابع لأحد المواطنين بمدينة العريش دون إبداء الأسباب، بالإضافة لاعتقال نجله وصديقه.

وأدى حرق المنزل إلى إصابة أحد قاطنيه بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.

في غضون ذلك، استمرت موجات نزوح أهالي مدينة الشيخ زويد والقري المحيطة بالمدينة، كما استمر انقطاع الكهرباء لليوم الرابع على التوالي.

وشهدت الشيخ زويد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومقاتلي تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الأربعاء الماضي، وقال الجيش إن ما لا يقل عن 100 مسلح و17 من الضباط والجنود قتلوا في الاشتباكات.

وقال الجيش إنه قتل أكثر من 140 مسلحا بعد معارك الأربعاء، لكن قيودا على التغطية الصحفية في المنطقة تحول دون الحصول على معلومات من مصادر مستقلة.