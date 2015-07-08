البث الحي
منوعات

مقتل 5 مدنيين بعد قذيفة على منزل بشمال بسيناء

8/7/2015

آثار حرق منزل أحد المواطنين بالعريش
 

أكدت مصادر قبلية وطبية مصرية للجزيرة مباشر ارتفاع عدد ضحايا سقوط قذيفة أطلقت من معسكر الزهور التابع لقوات الجيش علي منزل أحد المواطنين إلى 5 قتلي وإصابة 4 آخرين جميعهم من أسرة واحدة، تم نقلهم جميعاً إلي مستشفى العريش العام بشمال سيناء.

لكن مصادر أمنية قالت لوكالة رويترز إن الجماعات المسلحة قد تكون هي مصدر القذيفة، مرجحة احتمالية قيامها بإطلاق القذيفة باتجاه معسكر لقوات الأمن بالمدينة، لكنها سقطت على المنزل.

يأتي هذا فيما قامت قوات من الجيش بحرق منزل مكون من 3 طوابق تابع لأحد المواطنين بمدينة العريش دون إبداء الأسباب، بالإضافة لاعتقال نجله وصديقه.

وأدى حرق المنزل إلى إصابة أحد قاطنيه بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.

في غضون ذلك، استمرت موجات نزوح أهالي مدينة الشيخ زويد والقري المحيطة بالمدينة، كما استمر انقطاع الكهرباء لليوم الرابع على التوالي.

وشهدت الشيخ زويد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومقاتلي تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الأربعاء الماضي، وقال الجيش إن ما لا يقل عن 100 مسلح و17 من الضباط والجنود قتلوا في الاشتباكات.

وقال الجيش إنه قتل أكثر من 140 مسلحا بعد معارك الأربعاء، لكن قيودا على التغطية الصحفية في المنطقة تحول دون الحصول على معلومات من مصادر مستقلة.

المزيد من منوعات

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)
الأكثر قراءة

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)