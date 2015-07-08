عامان على مذبحة "الحرس الجمهوري" في مصر

مذبحة الحرس الجمهوري – أرشيف

قبل عامين , وفي فجر يوم 8 يوليو وقعت مذبحة الحرس الجمهوري ، والتي أسفرت عن سقوط نحو 80 قتيلاً من أنصار الرئيس المعزول مرسي وقت صلاة الفجر.

البداية كانت مع قيام الآلاف من أنصار مرسي بالزحف نحو مبنى دار الحرس الجمهوري بمدينة نصر تلبية لنداء منصة اعتصام "رابعة العدوية".

نداء "رابعة" جاء للمطالبة بالإفراج عن الرئيس الذي كان وقتها محتجزًا داخل النادي، وعودته للحكم، وبعد أربعة أيام من التظاهرات في محيط دار الحرس الجمهوري والتي لم تشهد أي شكل من أشكال العنف .

ومع رغبة الجيش في نقل الرئيس المعزول لمكان أكثر أمنا ، قرر التخلص من جموع المتظاهرين ليبدأ يوم 6 يوليو في مخاطبتهم، بطلب نقل الاعتصام, لحيوية المنطقة وخطورتها، وكان من بين وسائل الضغط توسيط قيادات أمنية للحديث مع قادة الاعتصام لصرف المتظاهرين، كما تم إلقاء منشورات على المتظاهرين لإخبارهم بأن عليهم الاستماع للأوامر .

أنصار الرئيس المعزول مرسي لم يتراجعوا عن موقفهم، على الرغم من الضغوط التي مارسها الجيش وقتها ، وإزاء هذا الإصرار، تحرك الجيش لاستخدام آخر الأوراق وهى فض الاعتصام باستخدام قوات الأمن المركزي، واختيرت ساعة الفض مع حلول فجر يوم الثامن من يوليو ، لتستمر عدة ساعات بإطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص الحى ليسقط قرابة 76 ضحية ونحو 435 مصابًا .

قالت التحقيقات التي أجرها الجيش بعدها أن هناك هجومًا دبر من قبل المعتصمين، فيما أكد المعتصمون أن قوات الأمن والجيش دبرتا هذه المذبحة عند أدائهم لصلاة فجر هذا اليوم ، وكان لتلك الأحداث واقعها الأليم على أنصار "الشرعية" الذين ظلوا ينددون ببشاعة الجريمة، لتظهر "شارة رابعة" كرمز لاستمرار اعتصامهم .