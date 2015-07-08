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عامان على مجزرة الحرس الجمهوري

8/7/2015
 
 

يوافق اليوم الذكرى الثانية لأحداث نادي ضباط الحرس الجمهوري في الثامن من يوليو عام 2013، والتي سقط خلالها المئات ما بين قتيل وجريح.

فبعد إعلان وزير الدفاع في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في انقلاب 3 يوليو، أعلن معارضو الانقلاب استمرار اعتصامهم في ميداني رابعة والنهضة، وتوجهوا في مسيرات حاشدة إلى نادي الحرس الجمهوري، حيث يعتقد أن مرسي كان محتجزا داخله.

قبل الأحداث بثلاثة أيام، وبالتحديد في 5 يوليو، سقط 5 قتلى أمام نادي الحرس الجمهوري نفسه، بعد تظاهر رافضي الانقلاب أمامه، ليعلن المتظاهرون اعتصامهم أمامه حتى الإفراج عن مرسي.

وفي فجر الثامن من يوليو، بدأ هجوم قوات من الجيش على المعتصمين، أثناء أدائهم صلاة الفجر، واستمرت الاشتباكات عدة ساعات حتى الصباح، وكانت المحصلة النهائية مقتل 61 شخصا على الأقل، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة المصرية، وإصابة أكثر من 440 آخرين، واعتقال أكثر من 500 شخص.

بينما وثق عدد من النشطاء مقتل 160 شخص في تلك المذبحة واعتمدوا في ذلك على سجلات مشرحة زينهم التي ضمت جثامين الضحايا.

ومن بين ضحايا المجزرة، وثقت كاميرا المصور الراحل "أحمد عاصم سنوسي" لحظة مقتله، بعد استهدافه من أحد أفراد الحرس الجمهوري.

واتهم المتحدث باسم القوات المسلحة المعتصمين بالهجوم على القوات المكلفة بحراسة النادي وحيازتهم لأسلحة.

وقالت القوات المسلحة في بيان رسمي، إن "مجموعة إرهابية مسلحة" حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء علي قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية". لكن البيان لم ينشر أي تفاصيل أو أسماء هؤلاء الأشخاص.

بينما أكدت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أن اعتصام انصارها كان سلميا وقتلوا وهم يؤدون صلاة الفجر على بعد أمتار من بوابة الحرس الجمهوري.

وطالب الدكتور "محمد البرادعي" نائب رئيس الجمهورية السابق، بالتحقيق في ملابسات الأحداث، وأعلن حزب النور السلفي انسحابه من خارطة الطريق نتيجة الأحداث، لكنه عاد مرة أخرى وشارك في كافة استحقاقاتها.

وقد كشفت تسريبات للسيسي أذاعتها الجزيرة، عن تواجد الرئيس المعزول بالفعل داخل نادي الحرس الجمهوري أثناء الأحداث، وأنه تم نقل الأخير إلى مكان آخر بعد الاشتباكات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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