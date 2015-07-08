روسيا تجهض تصويتا على اعتبار مذبحة "سربرينتسا "إبادة جماعية

ممثل بريطانيا بمجلس الأمن خلال مناقشة القرار

قرر مجلس الأمن الدولي عدم التصويت على مشروع قرار بريطاني بخصوص مذبحة "سربرينتسا" لاعتراض روسيا على مشروع القرار .

واعترضت روسيا داخل مجلس الأمن الدولي واستخدمت حق "الفيتو" على مشروع القرار الذي يهدف لاعتبار مذبحة "سربرينتسا" التي وقعت في عام 1995 في البوسنة " جريمة إبادة جماعية"

وقال ممثل بريطانيا في مجلس الأمن إن مذبحة "سربرينتسا" تعد " جريمة إبادة جماعية " وأضاف أنه لا يسعى لإثبات ذلك لأنه أمر واضح ..

ويأتي اجتماع مجلس الأمن قبل ثلاثة أيام من إحياء الذكرى الـ20 للمذبحة، التي قتل خلالها 8 آلاف مسلم نتيجة عملية لقوات صرب البوسنة بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش في يوليو/تموز عام 1995