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روسيا تجهض تصويتا على اعتبار مذبحة "سربرينتسا "إبادة جماعية

8/7/2015

ممثل بريطانيا بمجلس الأمن خلال مناقشة القرار

 

قرر مجلس الأمن الدولي عدم التصويت على مشروع قرار بريطاني بخصوص مذبحة "سربرينتسا" لاعتراض روسيا على مشروع القرار .

واعترضت روسيا  داخل مجلس الأمن الدولي  واستخدمت حق "الفيتو" على مشروع القرار الذي يهدف لاعتبار مذبحة "سربرينتسا"  التي وقعت في عام 1995 في البوسنة  " جريمة إبادة جماعية"

وقال ممثل بريطانيا في مجلس الأمن  إن مذبحة "سربرينتسا" تعد " جريمة إبادة جماعية " وأضاف أنه لا يسعى لإثبات ذلك لأنه أمر واضح ..

ويأتي اجتماع مجلس الأمن قبل ثلاثة أيام من إحياء الذكرى الـ20 للمذبحة، التي قتل خلالها 8 آلاف مسلم نتيجة عملية لقوات صرب البوسنة بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش في يوليو/تموز عام 1995

المصدر : الجزيرة مباشر
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